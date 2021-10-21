Бишкек, 21 октября, 2021, 10:37 — ИА Регнум. В Киргизии возможен дефицит бензина и дизтоплива в случае продолжения попыток со стороны государства регулировать цены на них. Об этом говорится в сообщении ассоциации нефтетрейдеров республики.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Бензин

«Дальнейшее сдерживание цен на ГСМ приведет к остановке деятельности АЗС по всей стране», — говорится в сообщении.

Отмечается, что на ситуацию повлияло плановое закрытие на профилактические работы в России Омского и Орского нефтеперерабатывающих заводов, которые занимаются поставками нефтепродуктов в Киргизию.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее правительство Киргизии вынесло на общественное обсуждение проект постановления, с новым перечнем перечень продуктов, на которые будет распространяться государственное регулирование цен.

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