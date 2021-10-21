Париж, 21 октября, 2021, 10:35 — ИА Регнум. В результате обрушившегося на север Франции 21 октября урагана «Аврора» около 250 тыс. домохозяйств остались без электричества. Об этом 21 октября сообщает телеканал LCI со ссылкой на предварительные данные оператора энергосетей Enedis.

Ураган

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Также указывается, что в пресс-службе Enedis отметили, что в настоящее время создана кризисная группа для координации усилий для устранения последствий урагана, при этом точные сроки возобновления электроснабжения не уточняются.

Кроме того, по состоянию на утро 21 октября в 12 северных французских департаментах, включая столичный регион, метеорологи объявили предпоследний, «оранжевый» уровень погодной опасности из-за прохождения урагана «Аврора».

Как сообщало ИА REGNUM, на Сахалине сильный ветер 17 октября сорвал кровли с девяти зданий.