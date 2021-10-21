Лондон, 21 октября, 2021, 10:39 — ИА Регнум. Компания Duckworth Overland из Британии представила необычный дом на колёсах, созданный на базе классического Land Rover Defender. Снимки с кемпером размещены на странице автопроизводителя в соцсети Facebook.

Duckworth Overland Кемпер на базе Land Rover Defender

Кемпер выполнен в стилистике самолетов времен первой половины прошлого века. Клиенты компании смогут заказать для автодома индивидуальный интерьер. Внутреннее пространство кемпера достаточно велико, чтобы в нём можно было разместить всё необходимое для проживания.

Автодом может похвастаться новым оцинкованным шасси Defender 130 и самовыравнивающейся пневмоподвеской. В движение машину приводит модернизированный пятицилиндровый турбированный мотор Td 5 рабочим объёмом 2,5 литра.

Мотор для кемпера имеет новые топливные форсунки и доработанную систему управления. Настройки сцепления облегчают переключение передач. В качестве альтернативы заказчик может заказать двигатель и коробку передач от BMW X5.

Ранее в Чехии был представлен автодом, созданный на базе УАЗ-452 «Буханка». Кемпер укомплектован кроватью, ящиками для вещей, холодильником, а также резервуаром с водой, багажником на крыше с различными боксами и складным тентом.

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