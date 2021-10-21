Нефтекамск, Башкирия, 21 октября, 2021, 10:40 — ИА Регнум. Участкового терапевта больницы в Башкирии заподозрили в получении взятки за внесение ложной информации о прохождении вакцинации от COVID-19. Об этом 21 октября сообщает пресс-служба следственного управления Следственного комитета по региону.

Martin Vorel Врач

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По версии следствия, в Нефтекамске с июня по июль текущего года 39-летняя фигурантка уголовного дела получила через посредника от руководителя салона красоты 33 тысячи рублей за изготовление фиктивных медицинских документов о проведении осмотров работников салона красоты перед вакцинацией и внесение в единую информационную систему недостоверной информации о прохождении ими вакцинации.

«Факт получения взятки был выявлен сотрудниками отдела экономической безопасности и противодействия коррупции Отдела МВД России по Краснокамскому району», — говорится в сообщении пресс-службы.

По данному факту в отношении участкового терапевта больницы г. Нефтекамска было возбуждено уголовное дело по признакам получения взятки. Подозреваемая находится под подпиской о невыезде. Расследование дела продолжается.