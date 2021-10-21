Скопье, , 12:50 — REGNUM Премьер-министр Северной Македонии Зоран Заев 20 октября выступил с пресс-конференцией после провала его партии СДСМ (Социал-демократический союз Македонии) на местных выборах 17 октября. Об этом сообщает албанское новостное агентство Telegrafi Maqedoni.

Зоран Заев Naskotaska90

Заев заявил, что позиции его правительства прочны, и что все партнеры СДСМ по правящей коалиции подтвердили свою готовность остаться в правительстве.

По словам политика, граждане направили правительству критику, выговор и наказание, а также доказали, что не прощают ошибок правительства. Заев заявил, что партия власти прислушивается к людям и их требованиям.

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