Киев, 21 октября, 2021, 10:38 — ИА Регнум. Вступление Украины в НАТО сделает этот военный блок гораздо сильнее, полагает внештатный советник главы офиса президента Украины и пресс-секретарь делегации Киева в контактной группе по Донбассу Алексей Арестович. Об этом он заявил в эфире телеканала «Наш».

Александр Горбаруков ИА REGNUM Армия

По словам Арестовича, техническая готовность страны вступить в НАТО составляет «сто процентов». Осталось лишь принять соответствующее политическое решение.

«Что необходимо понимать: мы в НАТО идем не как просители с протянутой рукой, мы добавим огромную силу», — подчеркнул советник.

Как сообщало ИА REGNUM, Арестович назвал украинские вооружённые силы четвёртыми в НАТО, по меньшей мере, по сухопутному компоненту военной мощи. Более сильными армиями, по его мнению, обладают лишь США, Турция и Франция.