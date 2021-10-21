Челябинск, 21 октября, 2021, 10:31 — ИА Регнум. В Челябинской области директор коммерческой организации арестован за мошенничество при оплате работ по контракту за счёт бюджета. Об этом сообщает областное управление СКР.

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Расследование дела продолжается. Оперативное сопровождение осуществляют сотрудники ФСБ России.

Как сообщало ИА REGNUM, гражданину вменяют хищение более 54 млн рублей. Следователи считают, что оно стало возможно после представления им фиктивных документов по выполнению строительных работ.