Нюрбург, Германия, 21 октября, 2021, 10:32 — ИА Регнум. В сети появились шпионские снимки с тестовых испытаний модернизированной модели BMW M4, которые проходят на трассе Нюрбургринг (Германия). Снимки автомобиля размещены на сайте Motor1.

Motor1 Обновленный BMW M4

На данный момент новинка находится в стадии разработки.

Несмотря на камуфляжную плёнку, которой покрыт прототип, можно разглядеть некоторые его особенности. Рестайлинговый BMW M4 выделяется фирменными большими «ноздрями» радиаторной решётки, внутри которой установлены Y-образные декоративные элементы.

Также у будущей новинки можно заметить выступающий вперёд сплиттер. А на корме есть спойлер. Ожидается, что задние фонари автомобиля будут немного отличаться от фонарей стандартного M4.

В качестве силового агрегата у CSL по-прежнему будет трёхлитровый рядный шестицилиндровый турбодвигатель мощностью 540 л. с.

Ранее стало известно, что немецкая компания BMW готовит к дебюту модернизированную версию 302-сильного хетчбэка M135i xDrive. Новый автомобиль будет укомплектован доработанной подвеской. За счет неё машина получит лучшую управляемость при прохождении поворотов.

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