Приштина, Сербия, 21 октября, 2021, 13:29 — ИА Регнум. Депутат парламента Косово от правящей партии «Движение за самоопределение» Васфие Красничи-Гудман 20 октября выступила на пресс-конференции с осуждением изнасилования 12-летней девочки из муниципалитета Каменица. Об этом сообщает албанское новостное агентство Telegrafi.

Иван Шилов ИА REGNUM Косово

Красничи потребовала, чтобы полиция и правоохранительные органы решительно добивались наказания виновных, и не игнорировали подобные прецеденты.

Напомним, Васфие Красничи получила популярность благодаря открытому рассказу о якобы пережитом в детском возрасте насилии со стороны сербских силовиков. Женщину воспринимают как голос 20 тысяч переживших насилие в годы Косовской войны косоварок в парламенте Косово.