Москва, , 10:27 — REGNUM Атомный подводный крейсер «Князь Олег» в ходе государственных испытаний провел успешный пуск баллистической ракеты «Булава» из акватории Белого моря по полигону на Камчатке. Об этом 21 октября сообщили в Минобороны РФ.

Пуск «Булавы» Mil.ru

«Ракетный подводный крейсер стратегического назначения «Князь Олег» в рамках программы государственных испытаний выполнил стрельбу баллистической ракетой «Булава» из акватории Белого моря. Пуск баллистической ракеты осуществлялся из подводного положения по полигону Кура на Камчатке», — говорится в сообщении.

Также указывается, что боевые блоки ракеты, «по подтвержденным данным объективного контроля», успешно прибыли в заданный район в расчетное время.

Как сообщало ИА REGNUM, 20 октября командующий ВВС иранской армии бригадный генерал Хамид Вахеди заявил, что вооруженные силы Ирана проведут децентрализованные учения по противовоздушной обороне под названием «10-е защитники неба велаята 1400».