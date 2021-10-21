Тюмень, 21 октября, 2021, 10:26 — ИА Регнум. В Тюменской области откроют еще один моногоспиталь — в Ялуторовске. Об этом сообщает региональный оперативный штаб.

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Стационар будет развёрнут на базе санатория «Светлый», который ранее уже был ковидарием, сообщила директор департамента здравоохранения Тюменской области Наталья Логинова.

По её словам, открытие моногоспиталя связано с эпидобстановкой и ростом количества заболевших, которым требуется стационарное лечение и круглосуточное наблюдение.

Отмечается, что в Тюменской области развернуто 16 моногоспиталей.