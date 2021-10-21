Сеул, 21 октября, 2021, 10:26 — ИА Регнум. Индекс цен на товары производителей в Южной Корее продолжает расти на протяжении одиннадцати месяцев подряд. Об этом сообщает Chosun Biz со ссылкой на представителей Банка Кореи.

Груши

Согласно опубликованным данным, в сентябре 2021 года индекс цен на товары производителей составил 111,13 пункта, что на 0,2% больше, чем в августе текущего года. В годовом исчислении показатель вырос на 7,5%.

Стоимость промышленных товаров выросли на 0,3%. В частности, цены на уголь и нефтепродукты увеличились на 2,1%, металлопродукцию — на 0,5%, нефтехимию — на 0,4%.

С другой стороны, стоимость продукции сельского, лесного и рыбного хозяйства, напротив, упала на 0,8%. В частности, говядина подорожала на 6,4%, свинина — на 4%, однако цены на груши упали на 55,1%, шпинат — на 37%.

Индекс цен производителей — показатель среднего уровня изменения цен на сырьё, материалы и товары промежуточного потребления относительно базисного периода.