Москва, 21 октября, 2021, 10:22 — ИА Регнум. Участок бывшей промзоны «Вагоноремонт» в Москве реорганизуют по программе «Индустриальные кварталы», сообщает 21 октября официальный сайт мэра и правительства столицы.

alinco_fan Промзона

Бывшая промзона находится в районе Восточное Дегунино на пересечении Дубнинской улицы и Проектируемого проезда №5265. Общая площадь застройки территории составляет 94 тыс. кв. метров.

«Площадь этой территории — почти три гектара, — прокомментировал информацию вице-мэр Москвы Владимир Ефимов. — Инвестиции в новые объекты составят 30 млрд рублей, а ежегодные поступления в бюджет города — 3,5 млрд рублей».

Проект планируется реализовать в течение шести лет. Сейчас на месте бывшей промышленной зоны находятся автосервисы, база спецтехники и склады. После реорганизации там появятся банки, кафе, магазины и торговые центры, ожидается создание 2,5 тыс. новых рабочих мест.