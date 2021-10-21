Пермь, 21 октября, 2021, 10:22 — ИА Регнум. В Перми подготовлен проект бюджета на ближайшие три года. Документ передан в гордуму. На 8 ноября запланированы публичные слушания, сообщает пресс-служба мэрии.

Gorodperm.ru\Виталий Кокшаров Проект бюджета Перми

Доходы муниципального бюджета в 2022 году планируются в объеме 43,6 млрд рублей, а расходы — 45,9 млрд рублей. Таким образом, дефицит составит 2,3 млрд рублей.

В 2023 году, согласно проекту, доходы составят 43,7 млрд рублей, в 2024 году — 39,5 млрд рублей, а расходы 45,9 млрд рублей и 39 млрд рублей соответственно. Межбюджетные трансферты из бюджетов вышестоящих уровней в 2022 и 2023 годах составят около 20 млрд рублей ежегодно.

Глава Перми Алексей Дёмкин отметил, что при формировании бюджета применен базовый сценарий социально-экономического развития города. Документ сформирован на основе 20 муниципальных программ. Доля расходов на них в 2022 году составит 92%.