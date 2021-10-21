Уфа, 21 октября, 2021, 10:26 — ИА Регнум. Учащихся и работников экстренно эвакуировали из пяти учебных заведений Уфы. Эту информацию 21 октября подтвердили в пресс-службе МЧС по Башкирии.

Mor Школа

Отмечается, что эвакуация людей была проведена в школах № 126, 37, 137, лицее № 155, а также центре образования № 159.

По информации некоторых СМИ, возможной причиной эвакуации стала рассылка сообщений о подозрительных предметах в этих образовательных учреждений.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что 20 октября в Уфе из пяти торговых центров эвакуировали посетителей и сотрудников.