Благовещенск, 21 октября, 2021, 10:36 — ИА Регнум. Жители Амурской области стали в два раза чаще обращаться за консультацией на горячую линию по вопросам о коронавирусной инфекции. В основном рост связан со звонками по QR-кодам, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 21 октября в пресс-службе правительства региона.

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«За последнюю неделю выросло число обращений до 212 в день. До этого было около 100. На вопросы населения отвечают 4 специалиста. Если требуется разобраться в конкретной ситуации, они пересылают вопрос главврачам и должностным лицам», — отметила главный врач Амурского областного центра медицинской профилактики Наталия Фатьянова.

Она рассказала, что амурчане могут получить QR-код через портал Госуслуг или приложение «Госуслуги СТОП Коронавирус».

Как сообщало ИА REGNUM, система здравоохранения Амурской области функционирует с максимальной нагрузкой. В регионе развёрнуты 2148 коек для коронавирусных больных, для большего количества пациентов не хватает врачей.