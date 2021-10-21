Вдвое выросло количество звонков на горячую линию по COVID-19 в Приамурье
Благовещенск, 21 октября, 2021, 10:36 — ИА Регнум. Жители Амурской области стали в два раза чаще обращаться за консультацией на горячую линию по вопросам о коронавирусной инфекции. В основном рост связан со звонками по QR-кодам, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 21 октября в пресс-службе правительства региона.
Следите за развитием событий в трансляции: «Смертность от COVID-19 в России ставит новые рекорды — трансляция»
Читайте также: В Приамурье нет возможности создавать новые места для больных COVID-19
Она рассказала, что амурчане могут получить QR-код через портал Госуслуг или приложение «Госуслуги СТОП Коронавирус».
Как сообщало ИА REGNUM, система здравоохранения Амурской области функционирует с максимальной нагрузкой. В регионе развёрнуты 2148 коек для коронавирусных больных, для большего количества пациентов не хватает врачей.