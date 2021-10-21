Владивосток, 21 октября, 2021, 10:30 — ИА Регнум. Горячим питанием в школах Приморья обеспечены 100% учащихся начальных классов — более 87 тыс. детей. Депутаты Законодательного собрания обсудили на заседании комитета по социальной политике реализацию краевого закона об обеспечении бесплатным питанием детей в школах, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе ЗС ПК.

Школьное питание

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Горячее питание организовано в 510 школах края. Из федерального и краевого бюджетов на эти цели предусмотрено 1,6 млрд рублей. В Приморье нет комбинатов школьного питания, поэтому 238 образовательных организаций (47%) заключили договоры на организацию горячего питания в форме аутсорсинга, 271 школа (53%) делает это самостоятельно.

В Приморье разработано единое примерное меню для начальной школы. Типовой завтрак для учащихся 1-й смены включает горячее блюдо, горячий напиток, молоко или кисломолочный продукт. Во 2-й смене дети должны получать салат или свежие овощи, горячее первое, второе блюдо, горячий напиток, молоко или кисломолочный продукт.

Более 22 тыс. учащиеся 5−11 классов из многодетных семей и малообеспеченных также получают бесплатное питание.

Дети-инвалиды и учащиеся с ограниченными возможностями здоровья — 3826 человек, бесплатным питанием в школе обеспечиваются два раза в день.

Предварительная проверка показала, что хуже всего детей кормят в школах Хасанского района и Владивостока. Эксперты отметили также переизбыток в меню молочных продуктов. Специалисты и депутаты согласны пересмотреть нормативы.

Обсуждался и вопрос оборудования, ремонт пищеблоков. На эти цели запланировано более 55 млн рублей. Для оснащения школьных столовых к началу учебного года было приобретено 559 единиц технологического и холодильного оборудования на 18,4 млн рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, в гимназии №85 Петроградского района Петербурга зафиксировано два случая кишечной инфекции. Госпитализация понадобилась одному гимназисту.