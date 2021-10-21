Киев, 21 октября, 2021, 10:30 — ИА Регнум. Правящая партия Украины «Слуга народа» впервые с 2019 года утратила лидерство в рейтинге популярности политических сил. На это указывают данные опроса Киевского международного института социологии (КМИС), опубликованные 21 октября.

Цитата из к/ф Слуга народа. Реж. Алексей Кирющенко. 2015. Украина Слуга народа

В социологической службе отметили, что партию бывшего президента Украины Петра Порошенко «Европейская солидарность» поддерживают 13,9% всех респондентов и 15,7% «среди тех, кто определился с выбором». Для партии «Слуга народа» показатели составляют соответственно 13,7% и 15,5%.

Партию экс-премьера Юлии Тимошенко «Батькивщина» поддерживают 12% и 13,6% респондентов соответственно, а «Оппозиционную платформу — За жизнь» — 11,5% и 13%.

Если бы проходили выборы в парламент, барьер в 5% преодолели бы партии «Сила и честь» Игоря Смешко (7,6% и 8,6%), Радикальная партия Олега Ляшко (5% и 5,7%) и «Украинская стратегия» бывшего премьер-министра Владимира Гройсмана» (4,9% и 5,6%).

При этом 44,9% респондентов отметили, что действующая на Украине власть не отличается от предыдущей, то есть от команды Порошенко. Ещё 29,9% считают, что нынешняя власть ещё хуже, а 22% — что она лучше.

Опрос проводился по телефону с 15 по 18 октября, в нём приняли участие 1200 жителей Украины.

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