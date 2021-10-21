Майкоп, 21 октября, 2021, 10:45 — ИА Регнум. В Адыгее школьники будут отдыхать во время первых в 2021—2022 учебном году каникул больше положенного срока. Власти региона решили из-за сложной ситуации с коронавирусом продлить отдых детям. Об этом было сказано в ходе заседания оперативного штаба.

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Согласно документу, осенние каникулы продлятся с 25 октября по 7 ноября. При этом на весь период каникул в Адыгее приостановят проведение спортивных тренировок в учреждениях дополнительного образования.

Как сообщало ИА REGNUM, в Адыгее в последние недели октября ушли на карантин по коронавирусу более 2 тыс. школьников. В 43 школах на дистанционное обучение были отправлены 102 класса.

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