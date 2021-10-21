Брянск, 21 октября, 2021, 10:21 — ИА Регнум. Подозреваемый в нападении на участкового в посёлке Белые Берега Фокинского района Брянска может передвигаться на одном из двух принадлежащих ему автомобилей, сообщили ИА REGNUM 21 октября в пресс-службе регионального УМВД.

Андрей Черкасский ИА Крассная Весна Полиция

В полиции официально прокомментировали нападение на майора — местный житель 1953 года рождения несколько раз выстрелил в находившегося в очередном отпуске старшего участкового уполномоченного полиции, а затем скрылся с места происшествия.

На территории Брянской области введен план «Перехват». Подозреваемый может передвигаться на зелёном Volkswagen Transporter или серебристой «Ниве». Мужчина может быть вооружён огнестрельным оружием, в полиции просят всех соблюдать осторожность.

Как сообщало ИА REGNUM, нападение произошло вечером 20 октября.