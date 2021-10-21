Вологда, 21 октября, 2021, 10:16 — ИА Регнум. Ходатайство об аресте подозреваемой в убийстве девятилетней девочки в Вологде заявили в суд следователи. Об этом 21 октября сообщает пресс-служба Следственного управления СК РФ по Вологодской области.

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«Следствие ходатайствует об аресте подозреваемой в убийстве малолетней в Вологде», — говорится в сообщении.

«Напомним, что 16 октября текущего года злоумышленница, встретив на улице ранее незнакомую ей 9-летнюю вологжанку, привела девочку в свою квартиру, где убила, после чего скрылась с места происшествия, покинув территорию региона», — также говорится в сообщении.

Также указывается, что затем подозреваемая была задержана на территории республики Карелия и доставлена в Вологду, где в ходе допроса дала признательные показания.

Кроме того, отмечается, что по уголовному делу в отношении подозреваемой назначена судебная психиатрическая экспертиза и уточняется, что следствие намерено в ближайшее время предъявить женщине обвинение в совершении преступления, предусмотренного п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство малолетнего).

Как сообщало ИА REGNUM, 20 октября стало известно, что обвинительный приговор вынес суд 17-летнему жителю Скопинского района Рязанской области — подросток во время ссоры поджёг своего младшего знакомого.