Сочи, Краснодарский край, 21 октября, 2021, 10:12 — ИА Регнум. Запросы в государственные, муниципальные и надзорные органы в связи с арестом 11 тысяч участков, граничащих с Сочинским национальным парком, намерен направить председатель Совета при главе администрации Краснодарского край по содействию развитию институтов гражданского общества и правам человека Андрей Зайцев. Ситуация обсуждалась на заседании рабочей группы регионального СПЧ, сообщили в пресс-службе совета.

SKaS Осень в Сочинском национальном парке. Окрестности Красной Поляны

На заседании обсуждались правовые и экологические аспекты проблемы — в результате ареста затронуты, с одной стороны, права собственников (большинство арестованных участков уже застроены), а с другой стороны — права жителей города и фактически всей страны, поскольку Сочинский национальный парк является особо охраняемой природной территорией. Отмечалась необходимость предотвращения эскалации напряжения, однако отмечалось, что основная задача — это сохранение особо охраняемой природной территории.

«По итогам заседания для объективного и всестороннего изучения вопроса советник губернатора Андрей Зайцев намерен обратиться с запросами в государственные, муниципальные и надзорные органы, а также в ближайшее время встретится с руководством и представителями общественности города-курорта Сочи», — говорится в сообщении СПЧ.

Ранее стало известно об аресте по решению суда более 11 тысяч земельных участков (площадью около пяти тыс. га), незаконно выведенных из состава Сочинского национального парка. Как сообщили в пресс-службе нацпарка, неизвестные лица по подложным документам с 1998 года незаконно приобрели право собственности на земельные участки, в том числе в границах парка либо рядом с ним. Сегодня на них расположились садовые товарищества и многоквартирные дома, и жители опасаются, что могут лишиться жилья, для многих из них — единственного.