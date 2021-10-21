Челябинск, 21 октября, 2021, 10:12 — ИА Регнум. В Челябинске ветеринар осуждён за подлог и получение взяток от бизнесменов, торгующих мясом. Об этом сообщает пресс-служба оболпрокуратуры.

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Приговор вынес Советский районный суд. Подсудимым оказался сотрудник городской ветеринарной станции. По данным следствия, за деньги этот гражданин оформлял ветеринарные сопроводительные документы без ветеринарно-санитарной оценки партий подконтрольного товара. В 2018—2019 годах он получил взятки на сумму больше 600 тыс. рублей.

С гражданином было заключено досудебное соглашение. Он признал вину и помог изобличить взяткодателей. Суд назначил ему два года колонии строгого режима.