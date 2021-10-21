Оренбург, 21 октября, 2021, 10:10 — ИА Регнум. Экс-прокурор Пономарёвского района Оренбургской области оспорил формулировку своей отставки. Ответчиками по делу стали Генеральная прокуратура и прокуратура региона, сообщает портал orengrad.ru.

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В судебном порядке бывший сотрудник прокуратуры настаивал на изменении компрометирующей формулировки увольнения. Прокурор был уволен из-за нарушения присяги и совершения поступков, порочащих честь прокурорского работника. Однако перед отставкой по отрицательным мотивам мужчина успел написать заявление об отставке по собственному желанию. Это помогло экс-прокурору в судебном споре.

Ленинский районный суд Оренбурга удовлетворил требование истца. Основанием для увольнения ответчик должен указать инициативу самого работника. Добавим, решение суда первой инстанции может быть обжаловано.

Между тем, по данным СМИ, экс-прокурор Пономаревского района Оренбуржья является фигурантом уголовного дела. Его обвиняют в давлении на полицейских и лоббировании за вознаграждение интересов бизнесменов.