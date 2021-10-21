Вашингтон, 21 октября, 2021, 10:11 — ИА Регнум. Американский производитель Chevrolet (принадлежит концерну General Motors) представил новый мотор — Chevrolet ZZ632/1000. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Chevrolet Двигатель Chevrolet ZZ632/1000

Представители компании подчеркнули, что новый силовой агрегат является самым мощным бензиновым мотором для легковушек в истории автопроизводителя.

Новый двигатель входит в семейство Big Block. Мотор представляет из себя V-образный восьмицилиндровый агрегат. Рабочий объём двигателя составляет 10,35 литра. Таким образом, объём одного цилиндра составляет более литра. Максимальная мощность двигателя — 1004 л. с. (1188 Нм).

Отличительная особенность нового агрегата заключается в том, что впускные и выпускные отверстия на каждый цилиндр у ZZ632 имеют одинаковые сечения, в то время как у других моторов Big Block они различаются от цилиндра к цилиндру.

Собирать двигатель начнут уже в 2022 году. Его стоимость пока не сообщается.

Ранее стало известно, что на российском авторынке могут появиться компактные седаны Chevrolet Onix, собранные на узбекистанском заводе компании UzAuto Motors. Эта модель уже продаётся в Китае и Бразилии.

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