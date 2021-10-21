Чита, 21 октября, 2021, 10:08 — ИА Регнум. В Забайкальском крае первый компонент вакцины против коронавируса поставили более 360 тыс. забайкальцев. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Yarregion.ru Вакцинация

Следите за развитием событий в трансляции: «Смертность от COVID-19 в России ставит новые рекорды — трансляция»

По данным на 21 октября, завершили вакцинацию — поставили второй компонент вакцины или привились однокомпонентным препаратом — 339,5 тыс. жителей.

«За сутки первый компонент вакцины от инфекции поставили 1435 человек, завершили вакцинацию 929 человек», — добавили в правительстве.

Как сообщало ИА REGNUM, за последние четыре недели в регионе фиксируется рост заболеваемости COVID-19 на 40%. В связи с этим власти края готовы объявить нерабочие дни уже с 23 октября.