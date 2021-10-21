Москва, 21 октября, 2021, 10:06 — ИА Регнум. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении очередного транша на поддержку пострадавших от паводков в Амурской области. Об этом 21 октября сообщает сайт правительства.

Government.ru Михаил Мишустин

«Речь идёт о возмещении средств регионального бюджета, направленных на оказание единовременной материальной помощи, а также на выплаты в связи с частичной или полной утратой имущества», — говорится в информации на сайте.

Источником финансирования станет резервный фонд правительства. Объём средств не называется, однако в правительстве уточнили, что в сентябре Амурской области на эти цели уже выделили 2 млрд рублей. Воспользоваться помощью смогли около 10 тыс. человек.

Паводки в регионах Дальнего Востока произошли из-за сильных дождей летом 2021 года.