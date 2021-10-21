Москва, 21 октября, 2021, 10:06 — ИА Регнум. По итогам работы в III квартале 2021 года СберПервый, премиальный формат обслуживания клиентов СберБанка, продемонстрировал рост по всем основным показателям. Так, по данным Сбера, за прошедние 3 месяца число клиентов СберПервого увеличилось на 4,3% и достигло 98 618 человек. CSI (customer satisfaction index, индекс удовлетворённости) вырос с 95,3 до 95,6. Портфель инвестиций в течение III квартала вырос на 5,4% до 1,5 трлн рублей. Клиенты в этом периоде преимущественно инвестировали в продукты управляющей компании (43%) и классические продукты brokerage: рублевые облигации (16%) и акции (14%).

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СберПервый — специальный формат обслуживания клиентов банка, среди привилегий которого — премиальные банковские карты, вклады с повышенными ставками, консьерж-сервис, льготные курсы обмена валют, страховые и инвестиционные продукты, а также доступ к самому крупному деловому сообществу топ-менеджеров и владельцев бизнеса «Клуб Первых».

«Третий квартал стал для нас очень удачным по целому ряду направлений. Прежде всего нас радует продолжающийся рост числа клиентов: люди всё чаще доверяют Сберу управление своими финансами. Мы вплотную приближаемся к круглой цифре 100 тысяч, и я полагаю, что мы достигнем её уже в ближайшие месяцы. Мы продаем клиентам инвестиционные продукты с учетом их склонности к риску, целям и потребностям, что позволяет выбрать самый подходящий для каждого клиента продукт из нашей широкой линейки. На рост числа клиентов также влияют удобные и функциональные дистанционные каналы обслуживания, в первую очередь, мобильный банк, и доступны крупные денежные переводы онлайн — до 20 млн руб.», — говорит руководитель СберПервого Мария Поденко.