Киев, 21 октября, 2021, 10:04 — ИА Регнум. За истекшие сутки на Украине было выявлено 22 415 новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом. Об этом 21 октября сообщает украинский минздрав.

Permkrai.ru Коронавирус

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: подвид штамма «Дельта» наступает? – все новости»

«За сутки 20 октября на Украине зафиксировано 22 415 новых подтвержденных случаев заболевания коронавирусом COVID-19 (из них детей — 1771, медработников — 345)», — говорится сообщении.

Также указывается, что в результате этого общее число заразившихся SARS-CoV-2 в стране достигло 2 701 600.

Кроме того, уточняется, что что за это же время на Украине от COVID-19 скончались 546 пациентов и теперь суммарное количество летальных исходов возросло до 62 389.

При этом отмечается, что на данный момент в стране 2 352 835 человек вылечились от нового заболевания и было в общей сложности проведено 13 781 546 тестов на коронавирус.

Отметим, сутками ранее на Украине было выявлено 18 912 новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом.