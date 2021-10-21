Баку, , 10:04 — REGNUM Двое иранских водителей грузовиков, задержанные полицией Азербайджана, 21 октября были выпущены на свободу и отправлены в Иран. Об этом сообщает пресс-служба Государственного таможенного комитета Азербайджана.

Азербайджан Иван Шилов © ИА REGNUM

Водителей обвинили в контрабанде. Сообщается, что они якобы пытались в объезд таможенных пунктов доставить груз из Армении в азербайджанский город Ханкенди. В отношении задержанных было возбуждено уголовное дело.

По данным пресс-службы задержанных освободили в результате соглашения между Баку и Тегераном.

Напомним, иранских водителей задержали 15 сентября. Они перевозили грузы по трассе Горис — Капан в Сюникской области Армении. На участке дороге, перешедшем по контроль Баку, водителей задержали. В Азербайджане заявили, что они якобы съехали с дороги.

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