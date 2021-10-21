Черкесск, 21 октября, 2021, 10:44 — ИА Регнум. В Карачаево-Черкесии возбуждено уголовное дело по факту смерти ребенка из-за несвоевременно оказанной помощи. В совершении преступления, которое классифицируется статьей УК РФ «Причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей», подозреваются врачи Малокарачаевской районной больницы, сообщили 21 октября в пресс-службе Следственного комитета по региону.

Ольга Перегуд ИА Красная Весна Больница

Уголовное производство возбуждено после проверки прокуратуры сообщений в соцсети, в которых говорилось о том, что в июле 2021 года полуторагодовалую девочку госпитализировали в Малокарачаевскую больницу, однако помочь там ребенку врачи не смогли и мать добилась перевода в больницу Черкесска. После этого девочку перевезли на лечение в Ростов-на-Дону, однако спасти её не удалось, в сентябре она скончалась.

Мать обвиняет медиков в несвоевременной и некачественной помощи ребенку. Разбираться в ситуации будут следователи.

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