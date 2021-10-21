Берлин, 21 октября, 2021, 10:02 — ИА Регнум. Европейскому союзу необходимы инвестиции в сжиженный природный газ (СПГ). Это позволит объединению стать более независимым от России. Такое мнение в интервью германскому редакционному объединению Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND) высказал глава ведущей фракции Европарламента — Европейской народной партии (ЕНП) — Манфред Вебер.

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Парламентарий отметил, что цены на газ — это один из способов давления на Европу, которым может воспользоваться Россия. При этом он признал, что «до сих пор РФ всегда соблюдала свои контрактные обязательства на поставку газа, однако не предлагала их увеличить».

«Независимость в области энергоснабжения является важной целью ЕС. Вот почему, например, сейчас нам нужны инвестиции в сжиженный газ, который мы можем покупать по всему миру, чтобы стать более независимыми от Путина», — подчеркнул Вебер.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава Европейской комиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен заявляла о том, что на сегодняшний день Европейский союз слишком сильно зависит от импорта газа. По её мнению, одним из путей разрешения этой ситуации может стать «диверсификация поставщиков газа». Кроме того, глава ЕК уточнила, что ЕС необходимо более быстро перейти к более чистой энергетической системе и при этом сохранить газ как «переходное топливо».

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Напомним, президент России Владимир Путин указывал на то, что Россия не заинтересована в росте цен на газ в Европе, так как это может иметь последствия, в том числе для Газпрома.