Якутск, , 10:12 — REGNUM Кадровые перестановки в правительстве Якутии продолжаются. Решением главы региона уволен министр по делам молодёжи Степан Саргыдаев, написал 22 октября в своём телеграм-канале руководитель региона Айсен Николаев.

Отставка meicw

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Указано, что от должности глава ведомства освобождён в связи с переходом на другую работу. По информации ИА SakhaDay, Степан Саргыдаев переведён в Чурапчинский район и собирается участвовать в выборах главы муниципалитета.

Как сообщало ИА REGNUM, 20 октября была отправлена в отставку министр здравоохранения Якутии Елена Борисова. Её место заняла главврач республиканского онкологического диспансера Лена Афанасьева. В целом в октябре глава республики осуществил уже пять кадровых замен.