Екатеринбург, 21 октября, 2021, 10:01 — ИА Регнум. В Екатеринбурге выясняются обстоятельства хлопка в помещениях одной из котельных на ул. Гурзуфская. Об этом сообщает пресс-служба свердловской облпрокуратуры.

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По предварительным данным, инцидент произошёл утром 21 октября во время растопки при переходе на резервный котёл. В результате оказалась повреждена его обмуровка. Пострадавших нет.

Прокуратура также разбирается, не повлияет ли это происшествие на теплоснабжение соцобъектов и многоквартирных домов. По результатам надзорных мероприятий ведомство примет соответствующие меры реагирования.