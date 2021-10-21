Брянск, 21 октября, 2021, 10:09 — ИА Регнум. Огнестрельное ранение получил участковый уполномоченный полицейский в посёлке Белые Берега Фокинского района Брянска. Объявлен план «Перехват», сообщает 21 октября корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на социальные сети.

Дарья Драй ИА REGNUM Росгвардия

Информация о вооружённом нападении на полицейского появилась в паблике «Белые Берега» во «ВКонтакте». По данным администратора группы, вечером 20 октября ранее судимый житель посёлка 1953 года рождения выстрелил в майора. Участковый жив, злоумышленника разыскивают, перекрыты въезды и выезды в городе. Ориентировка разослана во все отделы полиции, пенсионер может быть вооружён.

По данным телеграм-канала Shot, пенсионер выстрелил в участкового три раза из пистолета Макарова. Причиной, по некоторым данным, стало то, что некоторое время назад майор привлекал супругу подозреваемого к административной ответственности за торговлю самогоном.