Пенза, 21 октября, 2021, 10:00 — ИА Регнум. В Пензенской области за минувшие сутки от COVID-19 скончались 29 человек. Об этом сообщает региональный оперативный штаб.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

Накануне в регионе была зарегистрировано 28 летальных случаев среди пациентов с коронавирусом.

Общее число жертв COVID-19 в области увеличилось до 3254 человек.

Выписаны по выздоровлении 35 жителей региона за день, всего с начала пандемии справились с инфекцией 58 752 жителя области.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на утро 20 октября в Пензенской области выявили 327 новых случаев заражения коронавирусом, что стало очередным рекордным показателем прироста носителей инфекции за сутки с начала пандемии. Накануне подтвердились 322 теста на SARS-CoV-2. Всего в регионе с начала пандемии зарегистрировано 76 313 случаев заражения коронавирусом.