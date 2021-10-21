Улан-Удэ, 21 октября, 2021, 09:59 — ИА Регнум. В Бурятии за минувшие сутки зарегистрировано пять новых летальных случаев среди пациентов с коронавирусом. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе регионального оперативного штаба.

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Все скончавшиеся были старше 65 лет. Таким образом, общее число жертв COVID-19 за весь период пандемии в республике достигло 1939.

В настоящее время в ковидных стационарах республики лечатся 805 пациентов. 94 тяжёлых больных находятся в реанимации, из них 46 подключены к аппаратам ИВЛ. Амбулаторное лечение проходят ещё 2579 человек.

«В настоящее время для лечения пациентов с COVID-19 перепрофилировано 966 коек: занято — 805, свободно — 161 койка. Занятость коечного фонда составляет 83,3%», — отметили в оперштабе.