Улан-Удэ, 21 октября, 2021, 09:59 — ИА Регнум. Дополнительные нерабочие дни не намерены вводить в Бурятии власти республики. Об этом 21 октября сообщил журналистам глава региона Алексей Цыденов.

Bgelo777 Бурятия

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«Первое — с 23-его каких-либо ограничений мы не вводим, у нас по ковиду ситуация более-менее стабильная… Вводить дополнительные ограничения не требуется… Исходя из текущей ситуации, не планируем и с 7-ого числа вводить дополнительных ограничений», — сказал он.

Также глава республики добавил, что, согласно указа президента РФ, только дни с 1 по 7 ноября в регионе будут нерабочими и указал, что никаких дополнительных ограничительных мер, связанных с пандемией, в республике вводится не будет.

Как сообщало ИА REGNUM, 20 октября стало известно, что предложение об объявлении 30 октября по 7 ноября включительно в России нерабочих дней одобрил президент РФВладимир Путин.