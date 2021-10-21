Уфа, 21 октября, 2021, 10:00 — ИА Регнум. Порядка 82 тысяч семей за 9 месяцев 2021 года получили пособие на ребёнка от трех до семи лет в Башкирии. Об этом 20 октября сообщает пресс-служба министерства семьи, труда и социальной защиты населения региона.

Infanti.com.br Детское пособие

Ранее правительство России утвердило проект распоряжения о дополнительном выделении регионам свыше 28 млрд рублей. Средства предназначены на выплату пособий для малообеспеченных семей с детьми от трех до семи лет включительно.

«С 1 апреля 2021 года условия предоставления пособия изменились — выплата стала дифференцированной и зависящей от степени нуждаемости каждой конкретной семьи, от её среднедушевого дохода. Но базовый размер пособия остался прежним и в регионе составляет 5038,5 рубля (50% величины прожиточного минимума для детей)», — говорится в сообщении пресс-службы.

Отмечается, что в случае назначении выплаты в этом размере семья не выходит из бедности, то пособие увеличивается до 7557,75 рублей, что составляет 75% величины прожиточного минимума для детей или 10 077 рублей (100% величины прожиточного минимума для несовершеннолетних) на каждого ребёнка от трех до семи лет включительно.

Кроме этого, с 1 апреля был введен «имущественный ценз», согласно которому при назначении выплаты также учитывается имеющееся у семьи недвижимое и движимое имущество.

За девять месяцев 2021 года в республике пособие было назначено на 101 204 детей от трех до семи лет. При этом выплату получили 81 828 семей на общую сумму 7 268,5 млн рублей.

Отмечается, что заявления на назначение данной выплаты в повышенном размере будут приниматься до конца текущего года.

Ранее сообщалось о том, что в прошлом году в республике такую выплату получили 106,7 тысяч семей на 137,2 тысяч детей. На эти цели было направлено всего 7076,6 млн рублей.