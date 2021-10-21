Сеул, 21 октября, 2021, 09:57 — ИА Регнум. Министр обороны Южной Кореи Со Ук провел 20 октября ряд встреч с высокопоставленными представителями военных кругов шести стран, прибывших в Южную корею для участия в Международной выставке авиакосмических и оборонных технологий (ADEX). Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей южнокорейского оборонного ведомства.

Иван Шилов ИА REGNUM Южная Корея

По их словам, министр обороны встретился с представителями России, Индии, Пакистана, Омана, Саудовской Аравии и Египта.

В ходе встречи с министром оборонной промышленности Пакистана Зубайдой Джалал Хан министр обороны Южной Кореи выразил благодарность правительству Пакистана за оказании помощи при выполнении операции по экстренному вывозу из Афганистана почти четырёх сотен афганцев.

В ходе встречи с главнокомандующим сухопутными войсками РФ Олегом Салюковым Со Ук обсудил ситуацию с безопасностью в регионе, включая ситуацию на Корейском полуострове, пути развития оборонных обменов и двустороннего сотрудничества.

Министр обороны Южной Кореи также договорился с Индией об укреплении сотрудничества в космической сфере и сфере кибербезопасности.

Между тем заместитель министра обороны Пак Чэ Мин провёл в тот же день встречи с представителями вооружённых сил Монголии, Филиппин, Колумбии и Кот-д'Ивуара.