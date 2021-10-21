Санкт-Петербург, 21 октября, 2021, 09:59 — ИА Регнум. Жители Санкт-Петербурга призывают городские власти создать народную дружину для воздействия на горожан и гостей города, не соблюдающих обязательный масочный режим. Соответствующая петиция появилась на платформе change.org 21 октября.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Народная дружина следит за порядком

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Свою позицию авторы петиции объяснили тем, что в Петербурге наблюдается эпидемиологический подъем заболеваемости. В последние несколько дней в городе выявляется более 3 тыс. новых инфицированных еже суточно. Ввиду чего городские власти установили с 1 ноября новые антиковидные меры, среди которых предъявление QR-кодов при посещении общественных мест и усиление контроля в общественных местах. Планируется взимать штрафы за приспущенную маску в общественном транспорте в размере 4−5 тыс. рублей.

«Мы, инициативная группа петербуржцев, поддерживаем введение QR-кодов и тотальной вакцинации!», — говорится в петиции.

Чтобы обойтись «малой кровью» активисты предлагают Смольному издать постановление о создании антиковидных дружин из добровольцев и волонтеров. Они будут контролировать и предупреждать нарушение антиковидных мер в общественном транспорте, на улице, в учреждениях культуры и общепита, а также вести просветительскую деятельность против движения антипрививочников и помогать стимулировать массовую вакцинацию.

«Петербуржцы хотят скорее вернуться к нормальной жизни без ограничений и страха перед заразой! Победим антипрививочников и ковид вместе!», — подчеркнул автор петиции.