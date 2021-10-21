Пхеньян, 21 октября, 2021, 10:04 — ИА Регнум. Ракета, запущенная 19 октября в КНДР с подводной лодки, способна менять траекторию. Таким оружием можно нанести внезапный удар по объектам в Южной Корее и Японии, сообщает 21 октября японская деловая газета Nikkei, ссылаясь на экспертов в Сеуле.

Иван Шилов ИА REGNUM КНДР

Специалисты проанализировали данные слежения за ракетой и имеющиеся снимки и пришли к выводу, что испытанный на северо-востоке КНДР снаряд — это модернизированный вариант ракеты малой дальности с меняющейся траекторией полёта. Её дальность — 600−700 км, при этом на завершающем этапе полета происходит резкое повышение траектории, что делает перехват гораздо более сложным.

Такую ракету можно использовать для удара по объектам на всей территории Южной Кореи или по американским базам в Японии. Запустили ракету с подводной лодки водоизмещением около 1,5 тыс. тонн, построенной по устаревшим советским технологиям. Больше одной ракеты разместить на ней нельзя, не походит она и для длительных дальних операций.

Как сообщало ИА REGNUM, МИД КНДР заявил, что испытания новой баллистической ракеты подводных лодок (БРПЛ), которые состоялись 19 октября, не угрожают США и другим странам.

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