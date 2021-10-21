Ижевск, 21 октября, 2021, 09:53 — ИА Регнум. В Удмуртии проводится доследственная проверка по факту гибели от производственной травмы 62-летнего сотрудника одного из предприятий. Об этом сообщает пресс-служба следственного управления СКР по республике.

(сс) Matthew Paul Argall Экскаватор-погрузчик

По предварительным данным, погибший работал водителем погрузчика на предприятии. При замене масла в двигателе погрузчика для поддержки механизма он установил второй погрузчик. Во время работ второй погрузчик опустился и придавил мужчину. От полученных травм водитель скончался на месте.

До настоящего момента проведен осмотр места происшествия, назначена судебно-медицинская экспертиза, опрашиваются коллеги погибшего и руководство предприятия. Изучаются документы, которые регламентируют порядок соблюдения техники безопасности производственного процесса. Проводятся необходимые мероприятия для установления всех обстоятельств произошедшего.

Как сообщало ИА REGNUM, в Магаданской области возбуждено уголовное дело в отношении 53-летнего работника дорожной службы, который подозревается в причинение смерти по неосторожности. По версии следствия, работники ремонтировали автомобильную дорогу. Во время работ подозреваемый, управляя погрузчиком и выполняя просьбу о технической помощи, толкнул ковшом автомобиль «ЗиЛ», грузовик наехал на стоявшего водителя. В результате неосторожных действий 54-летний пострадавший от полученных травм в этот же день скончался в больнице.

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