Москва, 21 октября, 2021, 09:52 — ИА Регнум. За прошедшие 24 часа в столице России выпало 10% месячной нормы осадков. Об этом 21 октября рассказал ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в видеосообщении на своей странице в соцсети Facebook.

Дождь со снегом

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«За минувшие сутки в городе выпало шесть мм осадков или 10% месячной нормы», — рассказал он.

Также синоптик уточнил, что в Подмосковье эта количество местами доходило до 15% нормы выпавших осадков.

Кроме этого, Тишковец рассказал, что в течение дня 21 октября синоптическая ситуация в Москве будет определяться теплым сектором атлантического циклона, из-за чего ожидается облачная с небольшими прояснениями погода, местами небольшой дождь. Температура воздуха в городе составит +9… +11 °C.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд, что в пятницу, 22 октября, в Москве и Московской области ожидается потепление до +15 °C, что на 8−9 градусов выше климатической нормы.