Омск, , 09:52 — REGNUM Губернатор Омской области Александр Бурков анонсировал создание министерства, отвечающего за цифровую трансформацию региона. Об этом ИА REGNUM сообщили в областном правительстве.

Цифровизация Анна Новикова © ИА Красная Весна

21 октября Бурков выступил с бюджетным посланием к депутатам регионального Заксобрания. Он подчеркнул, что необходимо уделять максимальное внимание цифровой трансформации, ведь реализация многих проектов напрямую связана с цифровизацией. Одним из таких проектов является «Социальное казначейство».

«Цифровой трансформации должно быть уделено максимальное внимание. Необходимо создать отдельное министерство, которое будет отвечать за вопросы цифрового развития региона», — подчеркнул Александр Бурков.

Он поручил аппарату провести все необходимые мероприятия.

Как сообщало ИА REGNUM, глава Татарии Рустам Минниханов объявил предстоящий 2022 год Годом цифровизации.

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