Вашингтон, , 09:51 — REGNUM Власти США готовы сотрудничать с другими странами по вопросам эвакуации людей из Афганистана, а также по отправке гуманитарной помощи афганскому населению. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки 20 октября на брифинге.

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Так она ответила на вопрос, касающийся оценки консультаций с представителями радикального движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Москве. Псаки сообщила, что ей нужно получить более подробные сведения о характере этих переговоров.

Пресс-секретарь добавила, что США работает по афганской проблеме с ООН, а также еще с сотней стран по всему миру.

Как сообщало ИА REGNUM, 20 октября председатель 76-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН Абдулла Шахид призвал все государства мира помочь Афганистану, в котором гуманитарный кризис перешел в критическую стадию.

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