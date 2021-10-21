В Ярославле не засчитали мнения противников застройки «Сокола»
Ярославль, 21 октября, 2021, 09:51 — ИА Регнум. В Ярославле завершилось общественное обсуждение проекта планировки и межевания микрорайона «Сокол». Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM.
Напомним, в первый раз проект был отклонён из-за резко негативных отзывов ярославцев. Главная претензия — при появлении нового микрорайона более чем на 12 тысяч человек увеличится нагрузка на проспект Фрунзе.
Новый раунд обсуждений, как указано в итоговом протоколе, выиграли сторонники застройки. Произошло это из-за того, что мнения большинство противников проекта организаторы обсуждений учитывать отказались якобы из-за недостоверных сведений.
Организатором обсуждений выступил департамент градостроительства мэрии Ярославля. Вероятно, такой результат обсуждений открывает возможность для строительства жилья. Утвердить проект планировки должно постановление мэрии Ярославля, которое подписывает мэр или заменяющее его лицо.