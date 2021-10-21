Ярославль, 21 октября, 2021, 09:51 — ИА Регнум. В Ярославле завершилось общественное обсуждение проекта планировки и межевания микрорайона «Сокол». Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Строительство

Напомним, в первый раз проект был отклонён из-за резко негативных отзывов ярославцев. Главная претензия — при появлении нового микрорайона более чем на 12 тысяч человек увеличится нагрузка на проспект Фрунзе.

Новый раунд обсуждений, как указано в итоговом протоколе, выиграли сторонники застройки. Произошло это из-за того, что мнения большинство противников проекта организаторы обсуждений учитывать отказались якобы из-за недостоверных сведений.

«В общественных обсуждениях приняли участие 6 участников, из них физических лиц — 4, юридических лиц — 2. Поддержали документацию — 4 участника, 2 участника против представленной документации. Мнение лиц (75 человек), не предоставивших в соответствии с частью 12 статьи 5.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации документы, подтверждающие сведения об участниках общественных обсуждений, или предоставившие недостоверные сведения, не учитывалось (ЗА — 26 человек, Против — 49 человек)», — говорится в протоколе общественных обсуждений.

Организатором обсуждений выступил департамент градостроительства мэрии Ярославля. Вероятно, такой результат обсуждений открывает возможность для строительства жилья. Утвердить проект планировки должно постановление мэрии Ярославля, которое подписывает мэр или заменяющее его лицо.