Хабаровск, 21 октября, 2021, 10:11 — ИА Регнум. В Хабаровске полиция задержала 67-летнюю женщину, которая знакомилась с детьми в подъездах жилых домов, представлялась соседкой и просила налить стакан воды. Оказавшись в квартире, подозреваемая похищала ювелирные украшения, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 21 октября в пресс-службе УМВД Хабаровского края.

Aenigmatis-3D Ювелирное украшение

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Так, в Индустриальном районе пенсионерка попросила попить у 7-летнего школьника. Мальчик пригласил лже-соседку домой. В результате женщина вынесла две пары золотых серег, три кольца, два браслета, цепь, кулон и малахитовую шкатулку. Ущерб потерпевшие оценили в 111 тыс. рублей.

Через неделю ещё от одной семьи поступило заявление о том, что их семилетнюю дочь обманула неизвестная. По аналогичному сценарию были похищены украшения на 39 тыс. рублей.

Большую часть похищенного полицейские изъяли, но часть украшений подозреваемая успела сдать в ломбард.

Отмечается, что женщина уже привлекалась к уголовной ответственности за серию квартирных краж, совершенных в составе организованной группы. В августе она освободилась из колонии, где отбывала десятилетний срок лишения свободы.

Возбуждены уголовные дела, в отношении задержанной избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Как сообщало ИА REGNUM, в Красноярском крае возбудили уголовное дело по факту кражи из дома пенсионера в селе Ванавара Эвенкийского района более 200 тыс. рублей. В совершении преступления признались трое школьников.