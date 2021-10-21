Москва, 21 октября, 2021, 09:49 — ИА Регнум. В 2021 году в Москве отремонтируют монумент маршалу СССР Сергею Бирюзову. Об этом сообщает 21 октября сайт мэра и правительства столицы.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Ремонт памятника

Стела находится в сквере на пересечении улиц Маршала Бирюзова и Расплетина. Она выполнена в форме пилона и облицована мрамором, рассказали в мэрии. Ещё одна стелой в форме четырехугольной призмы, которой дополнен памятник, напоминает о Победе.

«Память о Сергее Семёновиче (Бирюзове — прим. ИА REGNUM) увековечена в столице — неподалеку от станции метро «Октябрьское Поле» в его честь названа одна из улиц, на которой установлена строгая мраморная стела с красной звездой, — заявил руководитель департамента культурного наследия города Москвы Алексей Емельянов. — В следующем году запланирован ремонт всего монумента».

По его словам, во время работ у памятника расчистят поверхности, удалят дефекты и «приведут в порядок каждую деталь».