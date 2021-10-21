Москва, 21 октября, 2021, 09:47 — ИА Регнум. Роскачество обнаружило следы пестицидов в восьми из 17 торговых марках Дарницкого хлеба, сообщили в пресс-службе организации.

MelanieFHardy Хлеб

«Исследованный Дарницкий безопасен: хлеб не содержит тяжелых металлов и токсичных веществ, дрожжи и плесени экспертами также не обнаружены», — сообщили в организации.

Вместе с тем замечания к Дарницкому хлебу возникли только по наличию ненормируемых в хлебе пестицидов. Так, в продукции восьми из 17 марок выявлены «следовые количества пиримифос-метила (инсектицид) и/или хлормекват-хлорида (регулятор роста растений, ингибитор)».

В Роскачестве напомнили, что в хлебе запрещено использовать консерванты, если он не предназначен для длительного хранения. Исследование Роскачества подтверждает добросовестность производителей.

Как сообщало ИА REGNUM, потребителям в России в магазинах предлагают безопасный и качественный мороженный минтай, который отвечает всем требованиям законодательства. К такому выводу пришли специалисты Роскачества по результатам проведенного исследования этого продукта питания.

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